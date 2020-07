80-jir kamid ah ardayda u fariisatay imtixaanka fasalka 8-aad”SAWIRRO”

By

Ardayda Fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee magaalada Gaalkcyo ayaa u Fariistay imtixaanka Shahaadiga ah oo loo qaadayo si Mideysay Tirada u Fariisatay ayaa gaaraysa in badan 600 Arday.

Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud oo ah 80-jir kamid ah ardayda maanta u fariisatay imtixaanka fasalka siddeedaad ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay in heerkaan uu soo gaaro, wuxuuna bulshada ugu baaqay in waxbarashada lagu dadaallo oon da’da lagu xirin.

Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Galmudug Mursal Cabdi Aadan oo imtixaanka ka daahfuray magaalada Gaalkacyo ayaa guud ahaan ardayda iyo Cabdiraxmaan u rajeeyay guul, isagoo ku bogaadiyay dadaalkooda.