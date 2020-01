Abiy Axmed oo Ka Jawaabay Hadalkii Donal Tramp ee Abaalmarinta Nabadda Adduunka.

By

Ra’iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa sheegay in haddii Madaxweynaha Maraykanka Donal Tramp uu u arko in isagu u qalmo billadda nabadda adduunka ay la gudboon tahay inuu dacwad u gubbisto guddiga caalamiga ah ee abaalmarinta billadda nabadda adduunka ee Nopel Peace.

Arrintan ayaa jawaab u ah hadalkii Donal Trump ee ahaa in isagu u xaq lahaa abaalmarintii nabadda laakiin la hareer mariyey, inkastoo trump uusan xusin magaca qofka la siiyay balse hadalkaas ayaa u muuqday mid hoos u dhigayey in Ra’iisal wasaaraha Ethiopia uu u qalmo iyo in kale Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee 2019.

Raiisal wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed wuxuu sidoo kale sheegay inuusan waxba ka ogayn heerarka ay soo martay iyo sababaha ay guddigu ugu doorteen in isaga la siiyo billadda nabadda adduunka, balse uu ogyahay oo kaliya in bulshada caalamku ay ku amaaneen qaabkii uu waddankiisa Ethiopia u hirgeliyay heshiiskii nabadeed ee ay Ethiopia la gashay dalka deriska la ah ee Ereteriya oo ay mudo dheer ka dhex aloosnayd colaad raagtay oo galaafatay nolosha kumanan qof oo u kala dhashay Ethiopia iyo Ereteriya, taasoo god dheer ku riday xiriirkii labada shacab.

” Waxaan ahay masuul u shaqeeya in la adkeeyo nabadda iyo xasiloonida deriska iyo caalamka laakiin uma shaqeeyo inaan helo abaal marin” hadaladaan ayuu ka yiri caasimadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika.