Agaasimaha cusub ee Wasaaradda Gaashaandhigga oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay “SAWIRRO”

Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ,Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr.Axmed Xuseen Macalin “Gurey” ,Taliyaha Ciidanka Dhulka Xoogga Dalka Soomaaliya Gen.Maxamed Tahliil Biixi ,Xubno ka Socday Gudiga Shaqaalaha Rayidka iyo Saraakiil kale oo ay bahwadaag shaqo yihiin Wasaaradda Difaaca ayaa ka qeybgalay munaasabad uu Xilka kula Wareegayay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Difaaca Xasan Siciid Samatar Gacaliye ,waxaana madasha ku sugnaa agaasimihii hore ee Wasaaradda Gaashaandhigga Axmed Cabdi Kooshin.

Ugu horreyntii agaasimihii hore ee Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa si qota dheer ugu hadlay waxqabadkiisa mudadii uu xilka hayay ,isagoo madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya ugu mahadceliyay sida kalsoonida ku jirtay ee loogu aaminay in uu ka mid noqdo Hoggaanka laamaha amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya ,isagoo u rajeeyay in agaasimaa cusub howsha halkeeda uu ka sii wado,

Intaasi ka dib waxaa la dhaariyay agaasimaha cusub ee Wasaaradda Gaashaamdhigga Xasan Siciid Samatar Gacaliye , waxaana xilk uu si Rasmi ah ugu wareejiyay Agaasimaha cusub ee Wasaaradda ee dhawaan la soo Magacaabay ,intaasi ka dib ayaa loo dhaariyay Xilka Agaasimaha cusub ,waxaana uu goobta ka sheegay in uu ka shaqeyn doono horumarinta howlaha baaxadda leh ee horyaala Wasaaradda ,isagoo kaashanaya Agaasime Waaxeedyada iyo Mas’uuliyiinta Wasaaradda ,

Dhanka kale munaasanadda oo ay ku sugnaayeen Wasiir Xigeenka Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Taliyaha Ciidanka Dhulka ayay madasha ka sheegeen sida loogu baahanyahay in la horumariyo adeegyada dowliga ah ee Wasaaradda ay u heyso Ciidanka iyo Bulshadda .

Ugu dambeyntii Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga oo ka hadlay munaasabadda ayaa Sheegay in Sunnaha Dowladnimada iyo Shaqada tahay in Xilalka lagu kala Wareego ,isagoo u mahadceliyay agaasimihii hore ee Wasaaradda ,sidoo kale waxaa uu sheegay in looga baahanyahay Agaasimaha cusub in uu sii dardargaliyo howlaha hortabinta leh ee horyaala wasaaradda Gaashaandhigga ,sidoo kale Masuuliyiinta DFS ayuu ku booriyay in la dhaariyo Mas’uuliyiinta Xilalka Dowladeed loo magacaabayo isagoo Xusay in Sharciga Shaqaalaha iyo Dastuurka KMG arrintaas ay qeexayaan.

Si kastaba Munaasbadda ayaa ku soo dhammaatay Jawi farxad ku dheehantahay.