Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo faah faahin ka bixiyay nuxurka shirka ka furmay Garoowe

Agaasimaha Guud ee Wasaraadda Cafimaadka iyo daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Cabdinaasir Sheekh Muqtaar Ibraahim ayaa faah faahin ka bixiyay shirka Wasaaradda Caafimaadka ee Federaalka iyo kuwa dowlad Goboleedyada uga furmay magaalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal, kaasi oo diiradda lagu saaray arrimo badan.

Agaasimaha oo wareysi gaar ah siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in shirka maanta uu daba socday shir bishii December ee sanadkii 2020 uga furmay Muqdisho, kasasi oo looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay, caqabadaha hortaagan iyo howlaha horyaala Wasaaradaha Caafimaadka, si loo xoojiyo iskaaashiga iyo wada shaqeynta ka dhexeyso.

“Shirka waxaa uu socon doonaa muddo saddex cisho ah, waxaana nagala soo qeyb geli doona Wakiilada hay’adaha caafimaadka naga caawiya, si loo dar dargeliyo qorshe howleedka Wasaaradaha caafimaadka”. Ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.

Mudane Cabdinaasir Sheekh Muqtaar Ibraahim ayaa xusay in shirka diiradda lagu saari doono dajinta istaraatiijiyadda caafimaadka guud ee dalka, isla markaana ay ahayd qorshe howleed horey u soo socday, haatanna laga sii doodi doono qodobada u baahan in wax laga badalo.

Agaasimaha Guud ee Wasaraadda Cafimaadka iyo daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in waxyaabaha shirka la iskula soo qaadi doono ay ku jiraan mashruuc cusub oo loogu magac daray Damal Caafimaad, kaasi oo bilaha soo socda la qorsheynayo in dalka laga hirgeliyo, haatanna laga sii doono habka loo dhaqan gelin lahaa.

“Sida aan ogsoonahay dalka waxaa soo maray cudurka COVID-19 oo dalka saameyn badan ku yeeshay, runtii waxaan bilownay talaalka cudurka oo wajigiisa koowaad si hagaagsan u socday, balse waxaa jirta in wajiga labaad aan bilownay oo aan shacabka ka codsaneyno inay qaataan talaalka, maadaama cilmi baarayaasha caafimaadka ay xuseen in cudurka uu yahay mid Feeyrus ah, loona baahanyahay in laga hortago” ayuu yiri Cabdinaasir.