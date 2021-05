Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda oo kulan la qaatay wafdi ka socday Maamulka Jaamacadda Muqdisho “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Agasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Xassan Yuusuf ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay wafdi ka socday maamulka Jaamacadda Muqdisho.

Kulanka ayaa waxa uu ku saabsanaa isbarasho, is xog-wareeysi iyo wadashaqeen sidii loo xoojin lahaa oo loona hormarin lahaa ardada ay Wasaaradda Cadaaladdu siisay deeqda Waxbarasho ee kulliyadda Qaanuunka, taasi oo ay fanka bixiso Hay’adda UNDP.

Sidoo kale inta uu kulan ka socday ayaa Agaasimaha guud ee Wasaaradda waxa uu tilmamaay in ardadaas ay yihiin mustaqbalka dadka ka shaqeeen lahaa bahda Cadaaladda iyo Garaoorka, loona baahanyahay in sare looqaado aqoontooda, tababaro la siiyo iyo in ay hellaan meelo ay ku shaqo bartaan (internship) oo ay Wasaaradduna ula diyaar tahay.

Agaasime Axmed ayaa u mahadceliyey wafdiga ka socday Jaamacadda Muqdisho kuna amaanay Waxbarashada tayada leh ay bixiyaan, ugana faa’iideestaan Ummudda Soomaaliyeed.