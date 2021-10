Agaasimaha Guud ee Waxbarashada oo sharaxaad bixiyey sababta loo diiwaangalinayo Macallimiinta G/ Banaadir

Agaasimaha Guud ee Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Shiikh Nuur ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta loo diiwaangalinayo Macallimiinta Gobolka Banaadir.

“Waxaa in Macalimiinta in diiwaan geliyo loo sameenayaa, Macalimiinteena dhamaantood waxay ka koobanyihiin kuwa leh qibrad mudo dheerleh, qaar qibradooda cusubtahay intaba way iskugu jiraan sidaas daraadeed waxaan rabnaa in aan ogaano Macalimiinta Gobalka Banaadir joogta imisa ayaa ka baxday Kulliyada waxbarashada oo heesata shahaado jaamacadeed, iyo in aan ogaano kuwa aan ka soobixin Kulliyada waxbarashada hadana macalin ah Una baahan in aan tababarno gaarsiinana in uu macalin buuxa noqdo si ay u soo baxaan arday tayeesan” ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir.

Dadaalaakan cusub ayaa qeyb waxa ay ka noqonayaan qorshayaasha Duqa magaaladu ugu tala galay tayaynta Waxbarshada Gobolka Banaadir.