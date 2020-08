Agaasinka Waxbrashada Gobalka Baaadir Oo Hambalyo Iyo Bogaadin U Diray Ardayda Kaalimaha Hore Ka Galay Imtixaanka Shahaadiga “SAWIRRO”

By

Agaasimaha Agaasinka Waxbrashada Gobalka Baaadir mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ayaa ka Hamblayo iyo bogaadin u diray dhamaan ardayda Soomaaliyeed ee galay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad, isagoo si gaar ah ugu hambalyeeyay tobanka arday ee kaalimaha hore ka galay Imtixaanka.

Agaasime Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in Imtixaanka Shahaadiga fasalka 8-aad ee sanadkaan ay u fadhiistaen 25,426, Arday, kuwaasi oo imtixaanka ku galay 73 xarumood oo hoos yimaada Gobolka Banaadir, isagoo ardayda kaalimaha hore ka gashay imtixaanka ku booriyay dadaalka ay muujiyeen.

Agaasimaha Agaasinka Waxbrashada Gobalka Baaadir mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ayaa hoosta ka xariiqay in muddo 30-sano ah kadib uu Maamulka Gobolka Banaadir ku guuleystay in uu qaado Imtixaanka fasalka 8-aad ee Dugsiyada Waxbarashada Gobolka Banaadir, laguna guuleystay in uusan sanadkan bixin qish la xiriira imtixaanka, iyadoo intii imtixaanku socdey ay wadeeen kormeero joogta ah oo ay ku hubinayeen habsami u socodka howlaha imtixaanka.

“Waa tallaabo taariikhi ah in Wasaaradda Waxbarashada ay Maamulka Gobolka Banaadir si toos ah ugu wareejiso waxbarashada dugsiyada Gobolka Banaadir, ayna qaadan doonaan kan maamul ahaan mas’uuliyadda lagu wareejiyay” ayuu yiri Agaasimaha Agaasinka Waxbrashada Gobalka Baaadir mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cumar

Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ayaa uga mahadceliyay howlwadeenada iyo guddiga Waxbarashada Gobolka Banaadir ee suurta geliyay inay si habsami leh ay ku dhacdo imtixaanka, maantana lagu dhawaaqay natiijadii Imtixaanka oo ah tallaabo aad loogu farxo.