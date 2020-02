Akhriso khudbadda Wasiirka Xanaannada Xoolaha ee ku saabsan Ansixinta Istaratiijiyadda Qaranka ee Caafimaadka Xoolaha iyo Dhirta iyo Badqabka Cuntada 

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Waxaa farxad weyn ii ah in ay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta & Daaqa ay idinku casuunto kulankan latashiga ah ee aan uga hadleyno Istaratiijiyadda Caafimaadka Xoolaha iyo Dhirta iyo Badqabka Cuntada.

Sida aad la socotaan hagaajinta iyo buuxinta habraacyada caalamiga ah ee badqabka cuntada keliya muhiim u aha istaraatiijiyaddaan, balse waxey muhiim u tahay badbaadada Caafimaadka Bani’aadamka, wax soo saarka xoolaha, Dhirta. sidoo kale in ay Soomaaliya galangal u yeelato suuqyada caalamiga ah islamarkaana ay Soomaaliya ka qeyb gasho tartanka suuqyada caalamiga iyadoo aan walwal laga qabin Cafimaadka Xoolaha iyo waxa kayimaada.

Geeska Afrika wuxuu qani ku yahay xoolaha nool, ayadoo ay jirto baahi weyn oo ah dhinaca Suuqagga bariga dhexe iyo Waqooyiga Afrika, oo aad ugu dhow geeska Afrika, dhoofka Xoolaha nool iyo Hilika Soomaaliya ee baahida weyn looga qabo waddamadaasi aan kor ku soo sheegnay ayey kor uqaadaysaa samaynta Istaraatiijiyaddaan ayadoo xooga saareyso badqabka cuntada iyo Caafimaadka xoolaha iyo dhirta

Mudanayaal & Marwooyin Wasaaradda Xannaanada Xoolaha Dhirta & Daaqa waxaa ka go’an sidii dhakhaatiirta Caafimaadka xoolaha ay uxakamyn lahaayeen cudurada ka yimaada Xoolaha iyo Uuntooda si loo helo Cunto Badqabta, haddana waa inay la shaqeeyaan dhaan saamileyda Silsilada Cuntada sida kuwa goobta Waxsoo saarka, kuwa dhoofiya, kuwa Dibadda ka keena iyo kuwa suuqa u iib geeya

Muadanayaal & Marwooyin waxaa nalooga baahan yahay in aan la imaano aragtiyo wax ku ool ah kana faa’ideysano diyaarinta Istaraatiijiyaddani waayo waxa aad hadda ku biirisaan strateejiyadan ayaa berito laga fulinayaa dalka, sidaa daraadeed waa in aan xooga saarnaa wada hadalka ku aaddan Istaraatiijiyaddani si ay ugu horseeddo dalka isku filnaasho dhaqaale iyo caafimaad, waayo in lagu dadaalo badqabka cuntada waxey horseedeysaa bulsho caafimaad qabta, Shaqo abuur Dhalinyaro Shaqaale oo tayeeysan iyo kobac dhaqaale oo dalka oo dhan ah.

Wasaaradda waxey uga mahad celineysaa Hay”adda IGAD qeybteeda deeganada Reer Guuraaga iyo Horumarinta Xoolaha IGAD/ ICPALD diyaarinta

Istaraatiijiyaddani ayagoo latashi la sameynayo saamileyda ay quseysa arrintani islamarkaana ay hogaamineysay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa ee Xukuumadda federaalka ee Soomaliya, waxaan kaloo uga mahad celinayaaa doorka ay ku leeyihiin qaban qaabada shirkan lagu ansixinayo istraatiijiyaddani, waxey qeyb ka noqoneysaa Istaraatiijiyadda Badqabka iyo Fayadhowrka Cuntada ee wadamada IGAD.

Ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa hay’adda USAID oo runtii si joogta ah u taageerta barnaamijyada lagu horumarinayo Xoolaha & waxsoosaarkooda haddana maalgelisay diyaarinta istaraatiijiyaddani.

Waxaan kaloo u mahad celinayaa dhamaan ka soo qeyb galayaasha wasaaradaha Federaalka iyo agaasimayaasha guud wasaraddaha Xanaannada Xoolaha ee dhamaan Dowlada Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka, sida ay labadaan maalmood uu muujiyeen ka go’naashahooda ah in ay dhameystiraan oo ansixiyaanna Istaraatiijiyaddaan.

MAHADSANIDIIN