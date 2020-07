Akhriso: Nuxurka Khudbadaha Ay Madaxda Maamul Goboleedyada Ka Jeediyeen Shirka Dhuusamareeb “SAWIRRO”

By

Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa maanta ka furmay shirka wada tashiga madaxda Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-qoor) oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay in ujeedada shirkan ay u qabteen uu yahay in Dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ay uga wada tashadaan hanaan doorsho oo xor iyo xalaal ah, taasoo aan macnahadeedu aheyn inay talada iyaga kaliya ku kooban tahay.

“Ujeeddada gogosha aan dhignay caasimadda Galmudug, waxaa ay tahay, in xal rasmi ah laga gaaro, xalka doorashooyinka Qaran ee innagu soo food leh”ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi kaariye Qoorqoor.

Mudane C/casiis Lafta-gareen,madaxweynaha Koofur Galbeed oo ka hadlayay shirka Wadatashiga magaalada Dhuusamareeb maanta uga furmay Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid muhiim ah oo ay ku tashanayaan.

“Waxaan ka tashaneynaa Doorasho sidii loo wadaagi lahaa, marxalada maanta taal ee kala guurka ah sidii looga gudbi lahaa, waa wax mustaqbalka Ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku xiran, waa wax dowladda Federaalka ee aan xubnaha ka nahay dan u ah wax aan ka shaqeyneyno waa wixii nidaamka Federaalka inoo ogolaa”.ayuu yiri Madaxweyne Laftagareen.

Sidoo kale, Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Deni oo hadal kooban ka jeediyay shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa ammaanay Maamulka Galmudug oo fidiyay gogosha shirkan, isagoo boggaadiyay dadaalka reer Galmudug u galeen inay xaliyaan arrimaha dhexdooda, wada hadal iyo wada xaajoodna la galaan deriskooda Puntland.

“Macnaha shirkan uu ku fadhiyo ujeedkiisa ugu weyna wuxuu yahay wadatashi ay sameeyaan Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka sida uu dastuurku farayo iyagoo kaalin ka qaadanaya waajibka ka saaran horumarka iyo dib u dhiska Dalka,” ayuu yiri madaxweyne Deni.

Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare oo saddex arrin oo muhiim ah kaga hadlay shirka ayaa soo hadal qaaday metallaada iyo maqaamka gobolka Banaadir,wuxuuna hoosta ka xariiqay iney muhiim tahay inaan la carqaladeyn matallaada iyo maaqaam raadinta gobolka Banaadir.

“Arrinta Banaadir waxaa ka xumahay mar walba in la iska warsado aakhiru saac, caasimaddaas waa wada leenahay, si aan raalli isaga nahay aan maqaam ugu raadino, Doorasho waa in waqtigeeda ku dhacdaa waa meesha nidaamka laga neefinaayay, ayna tahay in laga heshiiyo, wixii intaas ka soo haro waa farsamo, Guddiga doorashadada waa farsamo, Xaliimo Yare yaa la dhibin, dhibka halaga dhaafo, talada anagaa ka shireyno”ayuu yiri Madaxweyne Waare.

Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa qudbadiisa ugaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku qotoma marxaladda Dalka.

“Dowlad Goboleedyada waa qaab dhismeed ka tirsan nidaamka Federaalka, malaha dowlad goboleedyada go’aan ka gaarista arrimo badan, laakiin tashi ayay ku leeyihiin mana doonayaan shaqo aysan iyaga laheyn inay qabtaan, inta ay xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda waaye”ayuu yiri Axmed Madoobe.

Ugu dambeyntii, madaxweynaha Galmudug ee martida loo yahay Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo soo xiray khudbadaha madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa sheegay inuu furan yahay wejiga koowaad ee shirka,iyadoo dhammaadka shirka laga soo saari doonaa warmutiyeed dhammeystiran.