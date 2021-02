AMISOM oo dayactir ku bilowday garoonka ciyaaraha ee magaalada Baraawe “SAWIRRO”

Ciidanka Uganda ee qeybta ka ah howlgalka Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa dayactir xoog leh ka wada garoonka ciyaaraha ee magaalada Baraawe, kaas oo ahmiyad gaar ah u leh dhallinyarada horumarinta Nabadda.

Arintan ayaa waxaa AMISOM ka codsaday dhallinyarada oo muhiimad gaar ah u leeyahay garoonka

Guddoomiyaha Degmada Baraawe Sheekh Cumar ayaa ciidanka AMISOM uga mahadceliyay sida ay u aqbaleen codsiga, isla markaana ay dib ugu dhisayaan garoonka .

Injineerka ka tirsan AMISOM ee gacanta ku haya shaqada Captain Ronald Tusiime, ayaa sheegay in shaqada sococta ay ka mid tahay in dhulka la simo, in la buuxiyo godadka iyo in la nadiifiyo geedaha ku teedsan garoonka.