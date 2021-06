Ardayda Kulliyadda Saxaafadda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo aqoon kororsi u tegay Madaxtooyada Qaranka “SAWIRRO”

By

Madaxtooyada Qaranka ayaa u fidisay booqasho aqoon kororsi ah arday ka tirsan Kulliyadda Saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo ku jira sannadkii u dambeeyay ee waxbarashadooda heerka koowaad ee Jaamacadda.

Agaasimaha Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi, Agaasime Ku-xigeenka Waaxda Mudane Maxamuud Bashiir Jaamac iyo Madaxa Xiriirka Warbaahinta Mudane Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Black ayaa ardayda ku soo dhoweeyay Madaxtooyada Qaranka, gaar ahaan qaybta ay ku shaqeyso Waaxda Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta.

Agaasime Ku-xigeenka Warfaafinta Madaxtooyada ayaa soo dhoweyn kaddib ardayda la wadaagay warbixin ku saabsan shaqada Waaxda Warfaafinta iyo qaybaha ay ka kooban tahay, waxa uuna xusay muhiimadda ay ardayda barata saxaafadda u leedahay in ay fahan buuxa ka helaan habka ay u shaqeeyaan hay’adaha Warfaafineed ee Dowladda.

Sidoo kale, Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo u mahadceliyay Wasaaradda Warfaafinta oo door siiyay Ardayda ayaa ballan qaaday in Xafiiska Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta Madaxtooyada Qaranku uu diyaarin doono qorshe isugu jira tababar la siiyo ardayda si looga caawiyo in ay aqoontooda ficil u beddelaan iyo sidii hay’adaha dowladdu uga faa’iideysan lahaayeen. Waxa uuna kula dardaarmay ardayda in ay ka dhabeeyaan hammiga ay u hayaan horumarinta dalkooda.

Dhankooda, Ardayda Kulliyadda Saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda oo kulanka ka hadlay ayaa Agaasinka Warfaafinta Madaxtooyada u sharraxay heerarka ay soo mareen iyo sida ay uga go’antahay in ay si hagar la’aan ah ugu shaqeeyaan dalkooda, waxa ayna masuuliyiinta Wasaaradda Warfaafinta iyo Maamulka Jaamacadda Ummadda uga mahadceliyeen in ay sannad iyo barkii u dambeeyay fursad u siiyeen in ay tababar shaqo ka helaan Warbaahinta Qaranka.