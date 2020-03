Ardayda wax barata Jaamacadaha Dalka Uganda oo loo qabtay kulan wacyi gelin ah “SAWIRRO”

Dood wadaagan oo uu soo qaban qaabiyay Ururka wacyigelinta Nabadda ayaa waxaa ka qeyb galay Aqoonyahanda wax ka barata Jaamacadaha dalka Uganda, madaxda ururda ardayda Soomaaliyeed, Uqeybsanaha Warfaafinta ee Safaaradda Soomaaliya iyo marti sharaf kale .

Kulankan oo inta badan looga doodayay doorka Aqoonyahanka kaga aadan Nabadda Soomaaliya ayaa waxa ugu horeyn hadal soo dhaweyn u jeedisay marti sharaftii ka soo qeyb gashay kulanka Guddoomiyaha Ardayda Soomaaliyeed ee Jaamacadda Cavendish Maryan Axmed Maxamed.

Guddomiyaha Ururka wacyigelinta Nabadda Cabdirisaaq Maxmed Cabdulle ayaa sheegay inuu ururka mar walba diiradda saari doona la dagaallanka fikirka xagjirka, qabyaaladda iyo wacyigelinta bulshada.

Dood dheer kaddib Aqoonyahanadii xaadirka ku ahaa kulanka ayaa soo saaray dhoor qodob oo asal u ah Nabadda Soomaaliya, waxayna sheegeen in loo baahanyahay in bulshada laga waciygeliyo qabiilka, in lagu dhaqmo dastuurka u yaala dalka, in laga helo dalka Cadaallad, kala danbeyn iyo inay bulshada hesho Waxbarasho.

Gabagabadii Uqeybsanaha Warfaafinta Safaaradda Soomaaliya dalka Uganda Fiidow Maxamuud Fiidow oo madasha ka hadlay ayaa qaban qaabiyasha kulanka ku booriyay inay intaan ka balaariyaan doodaha nuucan oo kale ah si loo helo Aqoonyahanno iyo Soomaaliya oo nabadoon Mustaqbalka.