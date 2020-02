Baarlamaanka Turkiga oo si-xoogan u dhalleeceeyay Weerarkii lagu qaaday ciidanka Turkiga ee Idlib

By

Baarlamaanka dowladda Turkiga ayaa fadhi ka yeeshay xaaladda dalka Suuriya waxayna si xoogan u dhalleeceeyeen weerarkii ay ciidamada Suuriya ku dileen askar ka tirsan ciidamada Turkiga ee ku sugan deegaanada ku teedsan Idlib iyagoo ku tilmaamay wax aan la aqbali karin oo abuuraya nacayb iyo colaad.

Dhamaan xubnaha xisbiyadda Turkiga ee ku jira Baarlamaanka dalkaasi ayaa soo saaray bayaan ay kaga hadlaan xaaladda Suuriya iyagoo caddeeyey in Turkigu uu ka jawaabayo weerarkii lagu dilay 33 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga.

Bayaanka ayaa lagu tilmaamay baahida loo qabo in Dawladda Turkigu ay doonayso in xal laga gaaro dhibaatada Suuriya, si looga hortago musiibada bini’aadanimo ee ka jirta Suuriya, balse xoogaga taabacsan Bishaar Al-asad iyo Ciidamada Ruuskha oo taageero siinaya aysan diyaar u ahayn in la qaboojiyo xaaladda Suuriya.

Bayaanka ayaa sidoo kale lagu cadeeyay in dawladda Turkigu ay kalsooni buuxda ku qabto ciidankeeda, isla markaana ay guul ka gaari doonaan nabadaynta Suuriya.