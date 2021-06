Blinken: “Waqtiga aan ka baxeyno wadahadalada Vienna ma dheero”

By

Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Anthony Blinken, ayaa ku hanjabay inuu dalkiisa ka bixi doono wadahadallada Niyukleerka ee ka socda Vienna.

Kadib lix fadhi oo laga yeeshay Heshiiska Nukliyeerka Iiraan oo ka dhacay caasimada Austria ee Vienna, ayuu Xoghayaha Mareykanka wareysi uu siiyay Wargeeyska New York Times, maanta oo Sabti ah si cad ugu sheegay in mas’uuliyiinta Iiraan ay sii wadaan horumarinta barnaamijkooda Nukliyeerka, taa oo uu ku tilmaamay in ay tahay caqabad gabi ahaanba aan laga gudbi Karin.

Anthony Blinken, oo jawaabayay su’aal ku saabsan waqtiga Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden laga yaabo inuu ka baxo guud ahan wadahadalada Niyukleerka, ayaa yiri: “Ma sheegi karo taariikhda saxda ah, laakiin way soo dhowdahay sida ii muuqato”.

Waddamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Shiinaha iyo Ruushka, oo dhinac ah iyo Iiraan iyo Mareykanka oo ka qeyb galay wadahadalada Nukliyeerka, ayaan lixdii wareeg ee dhexmartay aanan kagaarin wax la isku raacsan yahay.

Waqtiga rasmiga ah ee uu qabsoomi doona wareegga toddobaad ee wadahadaladan ayaan weli la cayimin, in kasta oo warbaahinta ay sheegeyso in horraanta bisha soo socota uu qabsoomi doona wageega toddobaad wadahadalada ku saabsan Heshiiska Nukliyeerka Iiraan.