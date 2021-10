Bulshada Degmada Beladweyne oo loo qabtay wacyigelin ku saabsan ka hortagga COVID-19 “SAWIRRO”

Munaasabad lagu daah furayo ololaha wacyigelinta iyo talosiinta bulshada COVID-19 oo ay ka qeyb galeen maamulka degmada iyo Ururada Bulshada Rayidka ayaa lagu qabtay Baladweyne.

Barnamijkan ayaa waxaa iska kaashanaya GIZ HPRD, waxaana qeyb ka ah Ururka horumarinta Hiiraan oo ka dhisan gobolka.

Maxamed Cabdi Xasan oo ka mid ah Mas’uuliyiinta barnaamijka wada ayaa waxaa uu sheegay in muhiim tahay in bulshada ogaato in xanuunka yahay mid daran, loona bahanyahay in laga digtoonaado.

Cabdirisaq Maxamed Muxumad oo ah Agaasimaha Guud ee Wasaradda Tamarta Kheyraadka biyaha ee Soomaaliya.

Sidoo kale waxaaa ka hadlay Guddoomiyaha Ururka horumarinta Gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Cabdi oo sheegay in wacyi gelinta maalmaha soo socda la gaarsiin doono xaafadaha iyo degaannada Hoos yimaado Beledweyn si bulshada loo gaarsiiyo wacyi gelinta.

Guddoomiyaha Degmada Beledweyne Cisman Dhicisow Dhuubow ayaa sheegay in Maamulka Degmada ay soo dhaweynayaan, islamarkaana dadka shacabka u baahan yihiin wacyi gelinta.