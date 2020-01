Argagaxisada Al-shabaab oo lagu laayay Gobolka Shabeellaha dhexe

By

Ciidamada Xoogga dalka ayaa Khaarijiyay maleeshiyaad badan oo ka tirsanaa argagaxisada Al-shabaab kuwaas oo isku dayay in ay weerar ku soo qaadaan deegaanka Xaaji cali oo hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe.

Taliyaha qeybta 27-aad ee ciidanka Xoogga dalka, Janaraal Axmed Maxamed Maxamuud (Tareedisho) oo wareysi gaar ah siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ay dileen 16 ka tirsanaa Al-shabaab ku dhawaad 30 kalane ay dhaawaceen kuwaas oo iskugu jiray horjoogeyaal iyo maleeshiyaad, kaddib markii ay ciidamadu ka hortageeen weerar argagaxisada ay dooneysay in ay ku dhibaateyso shacabka Soomaaliyeed.

Janaraal Tareedisho ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadkii isku dayay in ay dhibaateeyaan shacabka ay carareen deegaanada Geelgub iyo Masjidka cali gaduud ee gobolka Shabeellaha dhexe, isagoo tilmaamay in ay qorsheynayaan howlgallo argagaxisada looga xureynayo deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle.

Halkaan ka dhageyso wareysiga Janaraal Tareedisho