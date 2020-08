Ciidanka ammaanka oo gacanta ku soo dhigay dad lagu tuhmayo iney ka dambeeyeen qaraxii garoonka Laqanyo

By

Ciidamada ammaanka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa howlgal ay sameeyeen waxaa ay ku soo qabteen dad lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen qarax khasaaro geystay oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay magaaladaas.

Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa la dhigay afaafka hore ee garoonka kubbada cagta Laqanyo, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday laba askari oo ka tirsan Booliska Hir-Shabeelle.

Guddoomiye ku xigeenka Siyaasadda iyo Maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cali Maadeey oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay qaraxa, isagoo sheegay in argagaxisadu beegsaneyso goobaha ay shacabku isugu yimaadaan.

Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wadaan howlgallo lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay qaraxa, wuxuuna xusay in ay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakisanyahay in ay ka dambeeyeen qaraxa, baaritaana ay ku wadaan.

Maleeshiyada Al-shabaab oo ay ku socdaan howlgallo looga dhabar jarayo meelaha ay dalka ka joogaan ayaa caadeysatay in ay beegsadaan goobaha ay shacabku isugu yimaadaan, kaddib markii ay u babac dhigi waayeen ciidanka xoogga dalka.