Ciidanka Xoogga dalka oo heshiis dhex dhigay beelo ku dagaalamay qeybo ka mid ah gobolka Mudug

Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga dalka General C/Casiis C/laahi Cabdi “Qooje” oo ay weheliyaan Saraakiisha qaybta ayaa ku guulestay in heshiis horudhac ay dhax dhigaan beelo walaalo ah oo wada daga Deegaanka Laas-Gacameey oo 15-Km ujira Magaalada Bacaadweyne ee Gobolka Mudug.

Ugu horeeyn Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegay in ay si buuxda ugu guuleysteen in la xaliyo Coladii ka taagneyd degaanka Laas-Gacameey, islamarkaana go’aan lagu gaaray in ciddii heshiiska baal marta tilaabo laga qaadi doono.

Shirkaan nabadeeynta ah ayaa halkaasi oo socday muddo Lix cisho ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Odayaasha dhaqanka dhinacyadii Colaadu dhex martay, Taliyaha qeybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaliyeed Generaal C/Casiis Cabdulaahi Qooje iyo Saraakiil kale.

Gabagabadii kulankii Odayaasha dhaqanka iyo Taliska Qaybta 21-aad aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa lagu go’aamiyay in laga gudbo muranadii jiray ku waasi oo ragaadinaya nabada iyo horumarka degaanka iyo howlgalada Ciidamadu ay isku diyaarinayeen in ay ku wajahaan deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan Gobolka Mudug.