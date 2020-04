Ciidanka Xoogga dalka oo howlgalo ka fuliyay degaano ka tirsan Galmudug

By

Taliska iyo Saraakiisha qaybta 21-tanaad ee Ciidanka Xoogga Dalka ee ka hawlgala deegaanada Galmudug ayaa hawlgalo ka sameeyay degaanka Camaara oo ka tirsan gobalka Mudug, halkaasi oo ay ku dhumaleeysanayeen Maleeshiyo ka tirsan kooxda nabad diidka.

Taliyaha qeybta 21-tanaad ee Ciidanka Xoogga Dalka Gen C/Casiis C/Laahi “Qooje iyo Sarakii kale ayaa gaaray Camaara oo ka Mid ah deeganada ay ku dhumaleysanayeen haraadiga argagixisada al shabaab oo dhibaato kuhayay dadka halkaasi degan.

Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga dalka Gen: “Qooje” oo la hadley Shacabka Camaara ayaa u sheegey in Ciidamadu ay horay usii socon doonaan qorshahoodana uu yahay in nabada la gaarsiiyo dhamaanba Deeganada kale ee aan xorta aheyn , waxuna sidokal taliyuhu ugu baaqay shacabka in Ciidamada ay ku garab siiyaanfulinta howshan.

Wadooyinka soo gala Camaara ayaa waxaa gabi ahaanba ku sugan ciidamada Xoogga oo si taxadir leh u baraya gadiidka soogalaya iyo kuwa ka baxaya magaalada.