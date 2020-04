Ciidanka Xoogga dalka oo ka wada howlgal lagu xaqiijinayo amniga wadada xiriirisa Shalaanbood iyo Afgooye

By

Ciidanka Xoogga Dalka ayaa Howlgalo Amni lagu Xaqiijinayo Kawda Wadada udhexeeysa Shalaanbood iyo Afgooye ee gobolka shabeelaha hoose.

Ujeedka howlgalkani ayaa ahaa xaqiijinta amaanka dhabaha xiriiriya degaanka shalaanbood iyo degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose .

Ciidanka ayaa intii ay howlgalka kuguda jireen waxay kusoo qabteen rag lala xiriirinayo in ay katirsanyihiin maleeshiyaadka al-shabaab ku was oo qaarkood looga shakiyay in ay ku howlanaayeen falal amniga lid ku ah.

Taliyaha ururka 14aad guutada 14 october dhamme cisman Muuse Mohamed oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay wadeen howlgalo qorsheysan oo looga hortegaayo dhagarta kooxda la,shabaab.

Ciidanka xooga dalka soomaliyeed ayaa kordhiyeye howlada dalka looga sifeeynaayo kooxda al.shabab.