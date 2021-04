Cimilada oo si xooggan isku bedeleysa bisha April

By

Iyadoo lagu jiro xilli fasaxyo ah meelo badan oo caalaka ka mid ah. Dadweynuhuna ay filayeen in helaan qorax, dowladuhuna ay dhinaca kale dagaal kula jiraan faafida caabuqa Koroonaha ayaa waxaa yimid baraf iyo qabow daran dalalka Europe meelo badan oo Afrika ka mid ahna waxaa ka jira roobab xoog leh iyo dabeylo.

Laga soo bilaabo bishii March ee sanadkan 2021, waxaa jiray jawi iyo cimilo caadi ah laakiin dad badan waxay ku noqotay layaab isbedelkan aan xiligiisa la joogin

Dalalka uu sida xoogga leh u saameyn doono qaboobaha aan xiligiisa la joogin waxaa ka mid ah UK iyo Ireland iyo dhulalka loo yaqaan Mediterranean-ka iyo Balkans-ka iyadoo baraf xoog lihi uu da’ayey labadii maalmood ee ugu dambeysay isla markaana la filayo in xaaladu sidan sii ahaan doonto.

Sanadkan ayaa ahaa kii ugu qabowga iyo dhaxanta badnaa inta la xasuusto muddooyinkan gaar ahaan bishii February.

Dhinaca kale dalalka Afrika, warbixin ay diyaarisay hey’adda loo yaqaan Xarunta Saadaasha Hawada ee magaceeda loosoo gaabiyo CPC (Central Prediction Center) ayaa dabayaaqadii bishii hore ee March sheegtay in roobab xooglihi ay ka di’I doonaan dalalka Kenya iyo Ethiopia.

Hey’addu waxay saadaalisay in roobabkani ay ka dambeynayaan cimilo qalalan oo sababi karta in abaaro dhacaan sanadkan. Sababaha abaaraha keeni kara waxaa ka mid ah in roobabka xoogani ay galaafanayaan beeraha. Roobabkan waxay kusoo hormareen meelo badan oo ka mid ah geeska Afrika sida Soomaaliya oo ay ka da’ayeen bishii February.

Cimilada oo is bedesha waxay keentaa xaaladda nololeed oo is bedesha iyadoo isbedelku sababo cuduro kala duwan laakin waxaa hada cabsida weynu ka taagan tahay dalalka Eurupe oo marki horeba dagaal daran kula jiray caabuqa Koroona oo ah mid ku barbaara kuna faafa qaboobaha.