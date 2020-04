DAAWO: La-taliyah Nidaamka Tayada Caafimaadka oo ka warbixiyay xaaladda De-martino Hospital

By

Dr. Cabdirizak Yuusuf Axmed oo ah La-taliyah Nidaamka Tayada Caafimaadka ayaa warbixin kooban siiyay bulshada isaga oo ka war bixiyay xaladaha ka soo kordhay De-martino Hospital ee magaalada muqdisho oo ah xarunta loo asteeyay daaweynta COVID-19.

Waxaa ku dhintay 24kii saac ee ugu danbeeyay 9 bukaan, 5 ayaa aheed bukaan jiif, halka 4ta kale ay ku geeriyoodeen qeybta gargaarka deg-degga. Waxaa COVID-19 udhintay 1 bukaan, 1 negative ayuu ahaa, halka 7da kale ay sugayeen jawaabta barista.

Guud ahaan Isbitaalka waxaa jiifa 28 bukaan. waxaan bulshada usheegaynaa baaxadda cudurka iyo qatartiisa loona baahanyahay in ay ka taxadaraan lana yimaadaan siyaabaha looga hortago caabuqa. Hospitaalada gaarka loo leeyahay waxaan ugu baaqeynaa in bukaannada leh astaamaha cudurka safmarka COVID-19 in ay xilli hore u soo gudbiyaan De-martino Hospital ee magaalada Muqdisho ayna sugin bukaanka ilaa xaaladiisa ay noqto garaab.