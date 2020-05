Dad ka badan 1,600 oo  Saacadahii la soo dhaafay gudaha Mareykanka ugu geeriyooday xanuunka COVID 19

By

Mareykanka ayaa diiwaangeliyay dhimashada 1,635 qof oo uu sababay cudurka corona virus 24-kii Saacadood ee la soo dhaafay, taasi oo kor uqaaday tirada guud ee dhimashada uu sababay Corona Virus sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu danbeeyay ee ay sameeyay Jaamacadda Johns Hopkins.

Dhimashada ugu badan waxaa la diiwaan geliyay malintii Jimcaha aheed gaar ahaan inta u dhexeysa Saacadaha 20:30/ 22:30, sida ay xaqiijisay Jaamacadda Johns Hopkins.

Sidokale gudaha Mareeykanka waxaa laga xaqiijiyay in Saacada gudahood laga helay in kabadan 1.28 milyan oo xaalada cusub ah, halka lagu dhawaaqay in ku dhawaad 200,000 oo qof ay ka soo kabsadeen xanuunkan.

Mareykanka waa dadka ugu horeya marka laga hadlaayo waxyeelada kala duwan ee uu sababay Corona Virus, waana dalka laga helay seddex meelood meel dadka uu haleeyay xanuunkan faafa ee Covid 19, halka rubuc kamid ah dhamaan dadka u dhintay xanuunkana ay noqdeen dadka reer Mareykan.