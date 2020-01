Dadka leh wax soo saarka farsamada oo ka cabanayo suuq xumo soo wajahday.

By

Dadka tuma birta iyo kuwa kabaha farsameeya oo hore bulshadu u faquuqday islamarkaana ku nool magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa ka cabanaya suuq xumo soo wajahday, kaddib markii ay dadku ka iibsan waayeen waxyaabaha ay soo saaraan.

Maxamed Xasan C/raxmaan oo ah Wariyaha nooga soo warama gobolka Bakool oo booqday dadka tuma birta iyo kuwa maqaarka farsameeya ee ku nool magaalada Xudur ayaa soo sheegay in dadkaasi ay ka cabanayaan in agabka ay soo saaraan aysan dadku daneeynin ama ka iibsan iyagoo taa bedelkeeda door biday iibsiga waxyaabaha laga keeno dibadda, iyagoo xusay in tayo ahaan ay alaabadoodu ka wanaagsantahay tan dibadda laga keeno.

“Farsamadeenna birtu waa mid hiddo ahaan an ka dhaxalnay awooweyaasheenna oo muddo dheer lagu soo dhaqmay lana mahadiyay tayadeeda, laakiin waxaa nasiibdarro ah in dadku ay hadda xiiseeynayaan alaabada laga keenay dibadda” ayuu yiri mid ka mida ah farsamayaqaannada ka howlgala magaalada Xudur.

Dadka ka shaqeeya farsamada gacanta ee ku nool gobollada kala duwan ee dalka oo hore loo weelduway ayaa haddana farsamayaaqaannada Bakool la qaba cabashada ah inaan laga iibsan waxyaabaha ay soo saaraan.

