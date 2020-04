Dalka Turkiga oo xayiraado dheeri ah lagu soo rogay si Looga Hortago Faafitaanka Covid19

By

Madaxweynaha Dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo uu sheegay in looga hor tagayo faafitaanka ViruskaCoruna, sida ay qortay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadoul.

Wuxuu sheegay in 31 kamid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Turkiga oo ay ku jirto magaalada Zonguldak laga joojiyay isu socodka gaadiidka rikaabka qaada iyadoo looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka Crona, arrintaas oo socon doonta muddo 15 maalmood ah, iyadoo ay suuragal tahay in la dheereeyo waqtiga xayiraadda haddii loo baahdo.

Tiradda dadka uu sameeyay xanuunkan Corona ee dalka Turkiga waxa lagu sheegay 20,921, tiradda dhimashada waa 425, halka tirada ka bogsatay lagu sheegay 484.