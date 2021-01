Dawladda Shiinaha oo Ka Digtay in la Siyaasadeeyo Shaqada Loo Igmaday Khuburada ka Socda WHO

By

Wasaaradda caafimaadka Dawladda Shiinaha ayaa si toos ah uga hadashay shaqada loo diray kooxda khuburada caafimaadka ee ka socda hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, waxayna sheegtay in aysan aqbali doonin in siyaasad loo leexiyo shaqada laga sugayo kooxdaas.

Warbixintaan ayaa Shiinaha kasoo baxday kadib markii baaqyo kala duwan oo isdaba joog ah ay kasoo bexeen dawladda Maraybakanka, taasi oo welwel ku abaaurtay Dawladda Shiinaha.

Dawladda Shiinaha ayaa sidoo kale sheegtay in ay muhiim tahay in kooxda khuburada ee baaritaanka ku haya asalka iyo meesha uu ka yimi cudurka COVID-19 in loo madax baneeyo oo aan la siyaasadayn shaqada loo igmaday.

Kooxda khuburada caafimaadka caalamiga ah ee ka socda hay’adda caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa loo qorsheeyay inay bilaabaan baaritaanada la xiriira asalka fayraska Corona, kaasi oo sanadkii 2019-kii ka dillaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.