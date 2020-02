Dawladda Suuriya iyo Mucaaradka Dalkaasi oo is dhaafsaday maxaabiis ay kala haysteen.

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kooxaha mucaaradka dhex-dhexaadka ah ee Siiriya ayaa dhameystiray heshiis ku qotoma isweydaarsiga maxbiistii ay labada dhinac ku kala qabsadeen agaaladii ku dhex maray gobolka Idlib.

Ilo wareedyo soo baxayaayaa sheegaya in Taliska Dawladda Suuriya ay sii daayeen laba maxbuus oo ay dagaaladii Idlib kaga qabsadeen mucaaradka Suuriya, halka xoogaga mucaaradkuna ay dhankooda Dawladda Suuriya ku wareejiyeen 4 maxaabiis ah, dhamaan maxaabiista ay is waydaarsadeen ayaa ahaa saraakiil Ciidan.

Heshiiskan waxaa garwadeen ka ahayd Hay’adda Bisha iyadoo Hogaamiyaasha kala duwan ee Dawladda Suuriya iyo Xoogaga Mucaaradka u kala dab qaaday ugu danbayntiina ku guulaysatay in maxaabiista lasoo daayo.

Dadka lays waydaarsaday waxaa sidoo kale ku jiray hal qof oo mayd ah kaasi oo ku dhintay weerardii u danbeeyey oo ka dhacay deegaanada dagaaladii adkaa ka dhaceen eek u hareeraysan Idlib.

Bisha Cas waxay sheegtay in guul laga gaaro sii daynta qaar kamid ah maxaabiista labada dinac, waxayna intaa ku dartay inay ku rajo weynatahay in labada dhinac ay is waydaarsadaan dhamaan maxaabiistii ay kala qabteen.

Turjumaadii:- Zakariye Khaliif Faarax