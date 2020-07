Dawladda Turkiga Oo Sheegtay Inay Sii Wadayso Taageerada Ay Siiso Dawladda Caalamku Aqoonsanyahay Ee Liibiya

By

Afhayeenka Madaxtooyada Turkiga Ibrahim Kalin oo Warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay arrimo kala duwan oo dhinaca siyaasadda u badan oo ay kamid tahay xiriirka Dawladda Turkiga kala dhexeeya Dawladda calamku aqoonsanyahay ee Liibiya.

Ibrahim Kalin waxa uu tilmaamay in qorshaha Dawladda Turkiga ee arrimaha Liibiya uu yahay mid cad oo aan qarsoodi ahayn, isla markaana ay ka go’an tahay inay garab iyo taageero siiyaan Dawladda Liibiya ee uu hogaamiyo Fayez Mustafa Al-Sarraj.

“Turkigu wuu sii wadi doonaa taageerada aan siineyno dowladda Liibiya si guul looga gaaro xaaladda nabadeed ee dalkaasi, isla markaana heshiis loo dhex dhigo dhinacyada isku haya xukunka Liibiya” ayuu yiri Afhayeenka Turkigu.

Afhayeenku waxa uu intaa ku daray in faragalinta Turkigu ku sameeyey Liibiya ay wax badan ka bedeshay xaaladda Liibiya, isla markaana Madaxweynaha Dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdoğan uu qorshihiisa siyaasadeed yahay in is bedel lagu sameeyo xaaladda Liibiya si loo helo degenaansho iyo nabad.

Wuxuu xusay in Dawladda Liibiya ee caalamku aqoonsanyahay ee uu hogaamiyo Fayez Mustafa Al-Sarraj ay qaadatay mowqifyo wanaagsan oo ku aadan dariiqa ay u marayso degenaanshah iyo nabadda dalka Liibiya.

W/D: Zakariye Khaliif Faarax