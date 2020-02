Deegaanka Ooda-gooye ee gobolka Sool oo dab ka kacay.

By

Wararka aan ka heleyno dooxada Ooda-gooye ee duleedka magaalada Laas-caanood gobolka Sool ayaa sheegay in halka uu ka kacay Dab xoog leh.

Dabka ayaa lagu soo waramayaa in uu ku sii fiday deegaano hor leh, waxaana socoto dadaalo lagu doonayo in lagu damiyo Dabkaasi.

Qoysas farabadan oo deganaa baadiyaha laas –caanood ayaa lagu soo waramayaa in ay bilaabeen in ay ka barakacaan guryahood, iyagoo ka cabsi qaba in Dabka uu ku sii fido deegaanada hor leh.

Ilaa hadda lama oga sababta keentay in uu kaco dabka, iyadoo dabaylo todobadkan laga dareemay qaar ka mid ah gobolada dalka, kuwaasi oo sahlay in dabku si deg-deg ah ugu sii fido dadka deggan dooxada Ooda-gooye ee duleedka magaalada laas-caanood ee gobolka Sool.