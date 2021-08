Deegaanka Xinlabi ee gobolka Mudug oo laga fulliyey dawayn lacag la’aan ah “SAWIRRO

Deegaanka Xinlabi ee gobolka Mudug ayaa laga fulliyey dawayn lacag la’aan ah oo ay ka faa’iideysteen in ka badan 300 oo qof.

Hawshan caafimaad oo ururka dhalinyarada Horusocod ka fuliyey magaalada Xinlabi ee gobolka Mudug, waxaa ka faa’iideystay in ka badan 300 oo ruux oo ay u badan yihiin Haween iyo Carruur, waxaana dawada iyo baaritaankuba ay ahaayeen lacag la’aan.

Bukaanada la daweeyey ayaa ka mahadceliyey kaalmada dawada ah ee lala soo gaaray deegaankan oo aan lahayn Isbital shaqeeya.

Hindi Maxamed Calibarre oo ka mid ah bukaanada ka faa’iideystay mashruucan ayaa sheegtay in ay Xinlabi uusan ka jirin wax adeeg caafimaad ah, ayna u soo joogeen dhacdooyin badan oo xanuun leh.

“Waxaa igu dhacday inaan la cararay gabadhayda oo fool ah, oo kalaamiso ku dhacday, waxaan u qaadnay Baxdo, waxaana uga sii gudbiyey Cadaado, iyadoo mayd u eg ilmihiina ay ku dhex dhinteen” ayey tiri Hindi

Deegaanka Xinlabi waxa uu Cadaado u jiraa in ka badan 160-km, waxaana yar dadka awoodi kara inay gaari kiraystaan marka ay bukaanada qaadayaan.

Haaruun Xasan Cabdiraxaan oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada Horusocod oo dawayntan fuliyey ayaa sheegay sheegay inay ka damqadeen duruufaha caafimaad darro ee ka jira Xinlabi, sidaa darteedna ay isu xilqaameen inay ka jawaabaan intii awoodooda ah.

Sayid Cali Xuseen Gaabane oo isna xubin sare ka ah ururkan ayaa ugu baaqay qurbajoogta, hay’adaha samafalka iyo dawlad goboleedka Galmudug in wax laga qabto baahida caafimaad darro ee ka jirta deegaanka Xinlabi iyo deegaanada u dhaw dhaw oo aan lahayn wax Isbitaal ah.

Cudurada ugu badan ee ka jira Xinlabi waxaa ka mid ah Malaariyada, cudurada neefmareenka, nafaqadarrida Carruurta, Haweenka, Cambaarta iyo Kaadi mareenka, sida uu sheegay Dr Cabdulaahi Axmed Diini oo ka mid ahaa dhalinyarada dawaynta samaynayey.