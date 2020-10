Degmada Waajid oo la gaarsiiyay Agab Isugu jira Waxbarasho iyo Caafimaad

By

Dhallinyaro ka soo jeeda Degmada Waajid ee Gobolka Bakool oo ka wakiil ah Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ‘’Jaamac’’ oo ay sidoo kale wehliyaan mas’uuliyiin ka tirsan shirkadda Albeyrak ayaa deeq isugu jirta agab Caafimaad iyo Waxbarasho gaaarsiiyay Degmada Waajid, waxaana garoonka diyaaradaha ee Waajid kusoo dhoweeyay maamulka degmada, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada.

Ugu horey Cali Aadan Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha Waxbarashada ee Degmada Waajid iyo Maxamed Xasan Macalin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Degmada ayaa Wasiirka Cadaaladda iyo dhallinyarada ka soo jeeda Waajid iyo Shirkadda Albeyrak uga mahad celiyay deeqdan.

Cali Muuse Cali oo ah wakiilka Shirkadda Albeyrak oo dib u dhis ku sameysay iskuulka Degmada Waajid ayaa sheegay in howshu ay tahay bilow, isla markaana ay jiraan mashaariic kale oo horumarineed oo ay degmada ka fulin doonaan.

Maxamuud Isaaq Macalin oo ka mid ah dhallinyaradda ka soo jeeda Degmada Waajid, isla markaana ka mid ah dadka hormuudka u ahaa in deeqdan halkaasi la gaarsiiyo ayaa sheegay in ka dhallinyaro ahaan ay diyaar u yihiin in horumarka degmada ay ka qeyb qaataan.

Guddoomiyaha Degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf ayaa sheegay in deeqdan isugu jira agabka caafimaad iyo Waxbarashada ay wax ka badan ka tari doonto baahiyo badan ee degmada ka jirta