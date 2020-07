Dhismaha Golaha Deegaanka Gaalkacyo Oo Laga Hadlay “SAWIRRO”

Kulankaan oo ahaa mid looga hadlayay daahfurka qaab dhismeedka Golaha Deegaanka Degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo haatan ay socdaan dadaallo ku aadan dhismihiisa ayaa waxaa ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan kuwa Dowlad Gobaleedka Galmudug oo isugu jiray heer Wasiir Heer Gobal iyo her degmo iyo xubno ka socday hay’adaha crd iyo fca oo iyagu kulanka soo qaban qaabiyay

Guddoomiyaha Guddiga Qaban Qaabada dhismaha Golaha Deegaanka Gaalkacyo Maxamed Cali Xirsi oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay in haatan ay mareyso meel gaba gaba ah qorshaha la doonayo in lagu soo xulo golaha deegaanka Degmada Gaalkacyo, kulanka maantana uu yahay mid looga arinsanayo habraaca awood qeybsiga golaha deegaanka dagmada galkacyo oo uu xusay in loo mari doono nidaam ku dhisan caddaalad odayaasha dhaqankana looga baahan yahay in ay la fududeeyaan

Maymuun Cali Nuur Geyfane Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobalka Mudug ayaa sheegtay in ay soo dhaweeynayaan helitaanka dhisme gole deegaan oo sharci ah, loona wada dhan yahay, iyadoo ugu baaqday odayaasha dhaqanku in ay soo xulaan shaqsiyaad leh aqoon hogaamineed

Kulanka oo intii uu socday ay ka hadleen Guddoomiyaha Gobalka Mudug, Duqa Degmada Gaalkacyo, Waxgarad iyo qeybaha bulshada kuwaasi oo codsaday in la raaco habraaca nidaamka dhismaha golayaasha deegaanka ayaa waxaa ugu danbeyn ka hadlay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo Wasiiru dowlaha Wasaaradda arimaha gudaha Galmudug Axmed Xasan Cali waxaana ay sheegeen in haddii lagu soo dhiso golaha deegaanka nidaam waafaqsan kan ay u dajisay Wasaaradda arimaha gudaha Federaalka lagu gaari doono horumar iyo dib u dhis, sidaa darteedna looga baahan yahay waxgaradka iyo guddiga qaban qaabada dhismaha golaha deegaanka Gaalkacyo in ay qaadaan nidaamka loo dajiyay si loogu daydo Gaalkacyo.

W/D Wariye Abdirisaaq Maxamed Axmed Galkacyo