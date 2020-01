Diiwaan gelinta musharixiinta Madaxtinimada Galmudug oo Maanta ku eg.

By

Waxaa maanta ku eg diiwaangalinta Musharaxiinta Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen Galmudug, sida uu sheegay Guddiga Doorashada Dowlad Goboleedka Galmudug.

Guddiga ayaa muddo 24 saac ah shalay ku kordhiyay isdiiwaan gelinta Musharixiinta doorashada taasi oo ku eg maanta si musharaxiinta daneynaya in ay u tartamaan doorashada Galmudug ay fursad ugu helaan in ay is diiwaan galiyaan.

Iyada oo doorashada Galmudug ay dardar ku socoto ayaa haddana Guddiga doorashada waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in hanaan aan cadaalad aheyn ay wax ku wadaan Waxa uuna sheegay Gudoomiyaha Guddiga doorashada in ay u siman yihiin Musharixiinta u taagan Doorashada Galmudug.

Odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa sidoo kale soo dhoweeyay hanaanka uu ku socdo dhismaha Galmudug, iyaga oo uga mahad celiyay dowladda dadaalada ay ku bixineyso dhismaha Maamulka Galmudug.