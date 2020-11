Dowladda Armenia oo sheegtay in ay ka hor tagtay isku day dil oo lala damacsanaa Ra’iisul Wasaare Nikol Pashinyan.

Mr. Pashinyan waxaa heysta cadaadis uga imaanaya shacabka taas oo ka dambeysay saxiixa heshiiska gobolka Nagorno-Karabakh ka dib dagaalkii lix todobaad ku dhex marayay degaankaas Armenia iyo Azerbaijan.

War qoraal ah oo sabtidii ka soo baxay hey’adda sirdoonka Armenia oo loo soo gaabiyo NSS ayaa lagu sheegay in la xirey Artur Vanetsyan oo ahaa ka tirsanaa baarlamaanka iyo Vahram Ashot Minasyan oo ka tirsanaa ciidanka qaranka kuwaas ka dambeeyay qorshaha lagu khaarijin lahaa ra’iisul wasaaraha.

Sirdoonka ayaa sheegay in eedeysanayaasha damacsanaayeen in ay dilaan ra’iisul wasaaraha ka dibna ku bedelaan murashax ayaga wataan.

Ra’iisul wasaare Pashinyan ayaa horaantii todobaadkan sheegay in uusan heysan khiyaar kale oo aan ka aheyn in uu saxiixo heshiiska.

Heshiiskaas ayaa lagu soo afjaray colaadda ka taagneyd gobolka Nagorno-Karabakh oo caalamka u aqoonsan yahay in uu ka tirsan yahay dalka Azerbaijan balse waxaa maamulayay xoogag ka soo jeeda Armenia tan iyo 1990 maadkii.

Heshiiskan Russia garwadeynka aheyd ayaa waxaa ku jira qodobada la isku afgartay in 2,000 oo askari oo Raashiyaan ah la geeyo gobolka kuwaas oo sugaya amniga.

Armenia waxay sheegtay 2,317 oo ciidanka qaranka ka tirsan lagu dilay dagaalka Nagorno-Karabakh isla markaana kumanaan shacab ah guriyahooda ka barakaceen.