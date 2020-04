Dowladda iyo AFRICOM oo Beeniyay in shacab ku dhinteen duqeyn lala beegsaday Argagaxisada

By

Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Ciidanka Mareykanka ee AFRICOM way ka war hayaan sheegashada saxaafadda qaar oo taageero u ah Alshabaab ee ku andacoonaya in shacab wax ku noqdeen weerarkii cirka ahaa ee lala beegsaday Alshabaab meel u dhaw Jammaame 10kii Abriil, 2020.

Eedaymahaasi waa been aan waxba ka jirin oo la nooc ah kuwa ay fidiyaan xagjirka Alshabaab. Xubnaha Alshabaab ee lala beegsaday duqeynta ayaa ahaa isla kuwii daqiiqado ka hor la arkayey iyaga oo foolxumeynaya meeydadka askar ka tirsan Xoogga Dalka oo ay Alshabaab ku dileen halkaa. Waxa dambiga Alshabaab galeen kasii dhigaya mid weyn ayaa ah in ay ku qasbeen dadka tuulada Koban in ay daawadaan sida fool-xumada leh ee meydka loo galayey. Kolkii ay dhameysteen Alshabaab falkaasi foosha xun ee ay ka baxeen tuulada ayaa weerar cirka ah lala beegsaday maadaama ay ka fogaadeen dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.

Weerarkan isaga ah ayaa wuxuu caddeyn u yahay saaxiibtinimda qotodadheer ee ka dhaxeysa Dowladda Fedaraalka Soomaaliya iyo Dowladda Mareykanka iyo sida ay xil-weyn isaga saarayaan ilaalinta waxyeelo soo gaadha nolosha dadka rayidka ee halkaa ku sugan.

Ilaalinta nolosha dadka rayidka oo ay ku dadaalayaan Dowladda Soomaaliyeed iyo Dowladda Mareykanka ayaa aad uga duwan Kooxda Alshabaab oo lagu baabi’yey goobo dagaal, sida tii looga xoreystay Jannaale bishii Maarso. Alshabaab kolkii ay soo wajahday guuldarrooyin isdabajoog ah ayay ka badanwaayeen cadow-tinimo ay kula kacaan shacabka iyo borobagaando been ah oo ay ku qarinayaan guuldarrooyinkooda.

Alshbaab, waa in ay mid ogaadaan, falalka dambiga ah ee ay ku kacayaan ee ay meydadka ku foolxumeynayaan in ay kala kulmi doonaan cawaaqibxumo iyo in caddaalada ay marsiiyeen ciidanka Xoogga Dalka ee awoodiisa sii kordhaysa oo ay la jiraan bahwadaagtooda.”