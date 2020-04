Dowladda Oo Xaqiijisay in ay soo Kordheen Xaalado Cusub oo COVID-19 Ah

By

Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada iyadoo gudanaysa waajibka ka saaran inay la wadaagto bulshada Soomaaliyeed hadba waxii kasoo kordha xaaladda Caabuqa COVID-19, waxay bulshada la wadaagaysaa xaalado cusub oo la xiriirta cudurka.

Baaritaanadii maanta la sameeyey, waxaa cudurka COVID-19 laga helay 29 qof.

Bayaan ay soo saartay Wasaaradda caafiaadka ayaa lagu sheegay in baaritaankii la sameeyay ay soo baxday in 29 qof oo horleh in laga helay cudurka Coronavirus, taasi oo tirada guud ee laga helay cudurka ka dhigaysa 164 qof, waxaana ay kala yihiin sida tan:

> Lab: 21

> Dhedig: 8

> Bogsasho: 1

> Tirada guud: 164