Dowladda oo xustay in ay ogoshahay banaanbax nabadeed oo ay ammaankiisa sugeyso

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay mar walba diyaar u tahay in gobolka Banaadir lagu qabto banaanbax nabadeed oo dowladdu amnigiisa sugeyso.

Wasiirka amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xundubey Jimcaale oo shir jar’aaid ku qabtay xarunta Wasaaradda Warfaafunta ayaa Midowga musharixiinta uga mahadceliyay go’aanka ay ka qaateen ee ahaa in banaanbixi berri lagu waday lagu qabto Muqdisho ay baajiyaan.

Wasiirka Amniga ayaa xusay in dowladda ay tanaasul badan u sameysay mucaaradka oo ah in iyada oo lagu guda jiro xaalado amni iyo caafimaad ay ogolaatay in la qabto banaan baxa, isagoo xusay in qodobka kaliya ee la isku mari waayay ay ahayd inay ku adkesteen sugidda amniga goobaha banaan baxa, taasi oo aysan dowladdu ogolaan doonin markasta, maadama dowladdu ay mas’uul ka tahay xaqiijinta Nabadgelyada.

“Dowladda waxa ay murashixiinta u soo jeedisay in dibad baxa lagu qabto garoonka Eng, Yariisow oo ah goob amaankeeda la sugi karo, lana xakameyn karo dadka isu soo baxa ka qeyb galaya, waxaana jrtay in Mucaaradku ay ku adkeysteen fagaaraha daljirka Dahsoon, taasina dowladda waa u tanaasushay, laakiin waxaa la isla fahmi waayay sugidda amniga oo ay ku adkeysteen inay iyaga sugayaan ilaa iyo saddex boqol mitir oo isku wareeg ah, taasi dowladda waa ay ku adkaatay, waayo goob dad kala duwan la isugu keenayo amni sugiddeeda waxaa mas’uuliyad ka saaranyahay dowladda” ayuu yiri Wasiirka Amniga.

Mudane Xasan Xundubey Jimcaale ayaa daboolka ka qaaday in dowladda ay ogoshahay qabashada banaanbax nabadeed oo ay ammaankiisa sugeyso, balse ma ogolaan doonto in dibad bax aan dowladda ammaankiisa sugeynin lagu qabto Muqdisho.

Wasiirka ayaa ku baaqay in si guud looga wada qeyb qaato u gurmashada dadka uu soo rito xanuunka COVID-19, oo uu sheegay inay baahi wey u qabaan helidda neegsiiye (oxygen)

Mudane Xasan Xundubey Jimcaale Wasiirka amiga gudaha mar uu ka jawaabayay su’aal ahayd ciidamada ku sugan taalada Daljirka ayuu Wasiirku ku sheegay inay sugayeen ammaanka goobta lagu balansanaa in lagu qabto banaan baxa, taasina ay tahay mas’uuliyad ka saaran dowladda.

Midowga Musaraxiinta ayaa gelinkii dambe ee maanta ku dhawaaqay in ay baajiyeen banaanbaxii loo balansanaa maalinta berito ah oo Sabti ku beegan.