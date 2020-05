Dowladda Soomaaliya oo daawo iyo qalab caafimaad gaarsiisay kismaayo

By

wafdi ka socda Xafiiska R/wasaaraha XFS oo siday daawooyin iyo qalab kale oo loogu talagalay ka hortagga caabuqa Covid19 , ayaa gaaray Magaalada kismaanyo oo xarun u ah dowlad Goboleedka J/land.

Wafdigan oo ay garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyeen qaar ka mid ah maamulka dowlad goboleedka iyo kuwa caafimaadka,waxaa qeyb ka ahaa xubno loogu talagalay in ay soo darsaan baahiyaha caafimaad ee ka jira,halkaasi iyo la socodka xarumaha loo diyaariyay in lagu daryeelo dadka caabuqu oo so rito .

Maamulka jubbland ayaa noqonaya kii afraad ee deeq ceynkaan oo kala ah ka hela xafiiska Madaxa Xukuumad soomaaliya oo kal hore u balan qaaday maamulada gobolada in la siin doono wixii agab caafimaad ah oo lagu xakameynaayo covid19 .