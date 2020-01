Dowladda Soomaaliya oo ka qaybgashay shirka iskaashiga ganacsiga Afrika iyo Aasiya ee

By

Shirkan ayaa ka furmay caasimada New Delhi ee dalka Hindiya waxaana soo qabanqabiyay rugta warshadah iyo ganacsiga khaaradaha Afrika iyo Aasiya.

Shirka oo sanadle ahaa ayaa si wadda jir ah uga qaybgalay dalalka Afrika iyo Aasiya qaar ka mid ah oo ay Soomaaliya ku jirto waxaana inta badan xoogga lagu saaray dhaqdhaqaaqyada suuqyada ganacsiga warshadaha iyo wax soo saarka kala duwan ee wadamada ku bahoobay Ururkaan iyo guud ahaan dhaqdhaaqaaqyada ganacsi ee labada dhinac.

Sanadkaan ayaa waxaa shirka diirada lagu saaray saddax qodob oo ay kamid yihiin ,isku xirka xiriirka ganacsi ee dalalka Afrika iyo Aasiya.

Kala faa’iideysiga maalgashiga iyo qaabka loo xalinkaro caqabadah ganacsi ee ka jira Afrika iyo Aasiya iyo abaalmarinno la guddoonsiinayay shaqsiyaadka loo arkayo in ay wax kusoo kordhiyeen labadaan qaradadood iyo muwaadiniinta udhashay dalka Hindiya oo ka qaybqaatay isku soo dhawaashaha dalalka Afrika iyo Aasiya .

Safiirka safaarada Soomaaliya Faadumo Abdullahi Mohamud ayaa hadal ka jeedisay shirka waxayna ugu horeen ka warbixisay guud ahaan xaaladda dalkeena Soomaaliya iyadoo dhanka kalana sheegtay in xiriirka Soomaaliya ay laleedahay wadamada Aasiya gaar ahaan dalka Hindiya u meel wanaagsan marayo , sidoo kale safiirka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay leedahay fursado badan oo maalgashi kuwaas oo loo baahanyahay in laga wadda faa’iideysto madaama hadda kobaca dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid soo hagaagaya .

Ugu dambeyn shirka ayaa waxaa ka hadlay wadamadii Afrika, Malawi Uganda Nigeria iyo Soomaaliya dhamaantoodana waxa ay isku raacen in wadamada Afrika ay uu bahanyihiin in ay ka faa’iideystaan kuwa Aasiya. Dhanka kalan ay ka qayb qaatan sidii dhaqaallah khaarada loo horumarin lahaa haday ahaan lahayd ganacsiga iyo isdhex galka bulshada ,dhanka Khaarada Aasiyana oo ay ka caawiso sidii ay Africa u helilaahayeen suuqyo ganacsi oo ay u iibgeeyan wax soo saarkooda.