Dowladda Soomaaliya oo markale dib udhigtay furitaanka Duulimaadyada Gudaha

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad {Oomaar} oo la hadlay goordhaw Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in mar kale dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada sabab la xiriirta iyadoo laga taxadarayo faafitaanka cudurka Covid-19.

Wasiirka waxa uu sheegay in iyadoo laga taxadirayo wali aan suura gal aheyn in lagu deg dego furitaanka duuliyaadyada iyadoon la helin cadeymo muujinayo in qatarta cudurkaan safmarka ah laga adkaaday.

Dowladda Soomaaliya ayaa 28 bishii maarso ee sanadkaan 2020 hakisay duuliyaadyada gudaha si looga taxadiro faafitaanka cudurka Covid-19 waxaana sidoo kale la fasaxay diyaaraha qaada Raashinta iyo daawada iyo waxyaabaha kale ee qutul daruuriga ah bulshada sido kale waxaa ay hakisay duuliyaadyada caalamiga ah taariiqdu marka ay aheyd 18 bishii maarso ee sanadkaan sababo la xariira cudurka Covid-19.