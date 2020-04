Dowladda Spain oo shaacisay tirada guud ee COVID-19 ugu geeriyootay Dalkaasi

By

Tirada dhimashada laga diiwaangeliyay dalka Spain dadka u dhintay xanuunka coronavirus ayaa lagu sheegay in ay gaartay 16,972 qof, taasi oo ka dhigan dalkaasi uu qeyb ka noqonayo wadamada sida weyn uu aafeeayay cudurka.

Axadda maanta ah ayaa la sheegay in tirada dadka uu soo ritay cudurka ay gaartay 619 qof ,waxaana maalinimadii sabtigana aynu soo dhaafnay ,Wasaaraddda Caafimaadka dalkaasi ay sheegatay in tirada uu soo dadka uu ku dhacay ay gaarayeen 510 qof, ,balse wasaaraddu Caafimaadka wadankaasi ayaa tilmaamtay in ay sii yaraaneyso faafitaanka xanuunka.

Wadarta guud ee dhimashada dalkaasi ayaa lagu sheegay 16,972 taasi markeedii hore aheed 16,353 waxaana war ay soo saartay wasaaradda Caafimaad Spain ku sheegtay in guud ahaan kiisaska ay gaareen 166,019 laga soo bilaabo markuu ka dilaacy dalkaasi.

Dhinaca kale dalka Mareykanka ayaa ka sara maray dalka Talyaaniga oo ahaa dalka ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa marka laga reebo shiinaha oo markiisii hore uu kasoo bilowday xanuunka,iyadoona wadankaasi mareykanka dadka u dhintay laga diiwaangeliyay 20,608 qof u dhintay cudurka coronavirus,sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins.

Wadamada Caalamka oo dhan in ka badan 109,000 oo qof ayaa u dhintey cudurka loo yaqaan coronavirus-ka,waxaana taasi lagu xaqiijiyay infekshannada dadku isticmaalaan ay gaareen 1.7milyan .

Hey’adda Caafimaadka Aduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa caalamka ugu baaqday in loo baahanyahay in laga hortago COVID-19 si loo xakameeyo.

Turjumaadii:- Mukhtaar Timcade