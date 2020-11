Ethiopia oo Madaxa WHO ku eedeysay in uu La shaqeeyo TPLF

By

Taliyaha ciidanka Itoobiya General Berhanu Jula ayaa ku eedeeyay madaxa heyada WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in uu xiriir la leeyahay oo uu la shaqeeyo kooxda TPLF oo dowlada Itoobiya dagaal kula jirta.

General Berhanu Jula Waxa uu tilmaamay in madaxa WHO uu sameeyay wax kasta oo uu ku taageeri karo TPLF oo aanu waxbo reeban. Wuxuu sheegay in uu ka shaqeeyay sidii ay hub ku heli la haayeen.

WHO wali kala jawaabin eedo culus ee loo jeediyay hogaamiyaheeda, Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ka hor xilka WHO wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka Itoobiya waqtigii ay TPLF talada dalka heysay.