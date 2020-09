Fatahaado horleh oo ku dhuftay deegaanno hoostaga degmada Wanlaweyn iyo dhibaatooyin ka dhashay

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Shacabka ku nool deegaanno hoostaga degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ka dhashay fatahaado horleh oo ku dhuftay qaar kamid ah deeganadaas.

Qaar kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalado bani’aadanimo oo ay kamid yihiin cuduro iyo macluul maadaama beerihii iyo bakaaradii (god dalaga lagu keydsho) ay ka qaadeen biyaha ka dhashay fatahaada.

Shacabka ayaa xusay in deegaanada Balcad,Caday-dheere, Daba-galaay,Luluto iyo kuwa kale ay ka jiraan xanuuno ka dhashay biyaha oo ay kamid yihiin Duumo, Tiifow iyo Kor cuncun, taas oo ay sheegeen in dadku aysan heysan goobo caafimaad oo ay ka helaan daawo,iyagoo carrabka ku adkeeyay in dadku ay wajahayaan daruufo adag oo dhanka nolosha ah.

Fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay deegaannadaan ayaa kusoo aadeysa xilli bilo ka hor uu webigu fatahaad ka sameeyay isla tuulooyinkaan.