Gabdho saxafiyiin ah oo lagu dilay Afghanistaan

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sadex gabdhood oo u shaqeynayay muuq-baahiye (TV) ku yaala magaalada Jalalabaad ee dalka Afghanistan ayaa toogasho lagu dilay, waxa u muuqda hirar dilal qorsheysan ah.

Wararka ayaa sheegaya in gabdhaha la dilay da’dooda u dhexeysay 18 ilaa 20 sano jir, kuwaas oo lagu dilay labo dhacdo oo kala gaar gaar ah, balse u muuqda in isku meel laga soo qorsheeyay, sidoo kale mid affaraad ayaa dhaawac halis ah soo gaaray.

Booliisku waxay sheegeen in ay xireen hogaamiyaha dableyda dilka fulisay kaas oo lala xiriiriyay Talibaan, inkastoo kooxdu beenisay in ay lug ah ku leeyihiin dilka.

Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP, Mursal Waxiidi waxaa la beegsaday xilli hougeeda ku sii jeeday halka labo gabdhood oo la oran jirey Shahnaz iyo Sacdiya lagu dilay labo weerar.

Gabdhaha saxafiyiinta ah waxay u shaqeyn jireen telefishin gaar loo leeyahay ee Anikas TV, agaasime Zalmai Latifi ayaa sheegay in sadexda gabdhood ee la dil ay ahaayeen kuwo dhowaan uun ka soo qalin jabiyay dugsi sare.

Afghanistaan waxaa ka socda dilal is dabo joog ah oo lagu bartilmaameedsado, saxafiyiinta, ololeeyeyaasha iyo siyaasiyiinta.

Taliyaha booliiska gobolka Nangarhar Juma Gul Hemat ayaa wakaaladda AFP u sheegay in ay xireen hogaamiyaha dableyda xilli uu isku dayay in uu baxsado, isagoo intaas ku daray in ninka la hayo uu qirtay dilka sidoo kale ka tirsan yahay Taliban.

Enikas TV ayaa sheegay in 10 gabdho oo saxafiyiin ah ka howlgalaan affar kamid ah ayaa dilay oo ay ku jirto Malalai Maiwand oo dilay bishii December.

Bishii hore labo qaadi ama xaakim oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa lagu toogtay caasimadda wadanka ee Kabul.