Gargaarkii ugu badnaa oo la gaarsiiyey danyarta iyo barakacayaasha ku nool Xudur “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi ay hogaamineyso ayaa ka qeyb galay gargaarkii ugu badnaa oo maanta loo qeybiyey barakacayaasha Degmada Tiyeeglow iyo danyarta magaalada Xudur, kaa soo la gaarsiiyey kun qoys.

Guddoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuur ayaa Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ku soo dhoweeyey goob ay ku sugnaayeen kumanaan dadweyne ka hor inta aan gargaarka loo qeybin.

Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa dadweynaha u sheegtay in dowladooda ay garab taagantahay, lana socota xaaladda deegaanka ka jirta.

Intaa kaddib waxa bilowday qeybintii raashinka oo qoys-walba lasiiyey bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir, wakiilka ganacsato ku mideysan hay’adda Strong together oo deeqdaan bixisey Cabdishakuur ayaa sheegay in ay uga jawaabeen baaqii Madaxweynaha ee ahaa in shacabka Xudur loo gurmado.

Agaasimaha Wasaaradda Gargaarka Axmedweli ayaa ganacsatasa Soomaaliyeed uga mahadceliyey gargaarka.