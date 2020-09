Gariigga oo shuruudo hordhigay  wada hadallo ay la yeshaan Turkiga.

Ra’iisul wasaaraha Gariigga Kyriakos Mitsotakis wuxuu laba warqadood oo isku mid ah u diray golaha Ammaanka ee Qaramada midoobay iyo Xoghayaha guud ee Qaramada midoobay, si ay wax looga qabto dhibaata uu sheegay in Turkiga uu ka wado Bariga Mediterranean-ka, xili dhawaan Ankara ay ku dhawaaqday in Athens ay diiday inay kala xaajooto xiisadda Badda Mediterranean-ka isla markaana aysan ka jawaabin dalab la xiriiray wada hadallo ku saabsan Biyaha Mediterranean-ka.

Ra’iisul wasaare Kyriakos dhankiisa wuxuu caddeeyay in wada xaajoodka uu ka horeeyo in la joojiyo waxa uu ku tilmaamay ficillada daandaansiga ah ee uu wado Turkiga, wuxuuna intaa raaciyay in waddankiisa uu weli ku adkeysanayo in khilaafaadka si nabad ah lagu xaliyo, isla markaana dhankooda ay diyaar u yahiin in uu dib u billawdo wadahadalkii uu la lahaa Turkiga lagana billaabo meeshii uu istaagay bishii Maarso 2016.

Sidookale waxuu sheegay Kyriakos Mitsotakis in ugu horeeyn Turkiga uu joojiyo dhaq dhaqaaq kasta oo sharci darro ah oo ku saabsan bariga Badda Mediterranean-ka, lagana fogaado hadalada xanafta leh iyo ficillada daandaansiga ah ee hortaagan wadahadalada.

Ra’iisul Wasaaraha Gariiga wuxuu ku cadeeyay labadiisa fariin ee uu diray in Turkiga uu ku dhaqmayo ficillo daandaasi ah tan iyo bishii Luulyo ee la soo dhaafay, isaga oo carabka ku adkeeyay in arrinkan khatar aan hore loo arag ku yahay madaxbanaanida Gariigga, iyo sidoo kale nabadda iyo xasilloonida guud ee gobolka.

Dhinaca kale, Turkiga ayaa maanta ku dhawaaqay in Gariigg uu diiday in uu kala xaajoodo arrimaha badda Mediterraneanka, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in dalkiisa uu horay u muujiyey in uu diyaar u yahay wadahadalada, laakiin Gariigga aanu ka jawaabin baqaas.

Geesta kala Wasiirka Arimaha Dibada Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay fududaynta taabba galinta wada hadallo dhexmara Gariigga iyo Turkiga, si loo raadiyo xal waafaqsan sharciga caalamiga ah.

Mar sii horeysay Ururka Isbahaysiga Waqooyiga Atlantic (NATO) – oo ay ku wada jiraan Turkiga iyo Gariiga ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabi doonaan wada hadallo nabadeed oo u dhaxeeya labadan dal, laakiin Athens ayaa sheegtay inaysan wadahada ay hortaagantahay Ankara