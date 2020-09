Garoonka Diyaaradaha Degmada Xudur Oo Dib U Habeyn Ku Socoto “SAWIRRO”

By

Shirkadaha iska leh diyaaradaha xamuulka qaada ee isticmaala garoonka diyaarada ee Degmada Xudur ayaa cabasho ka keeney isticmaalka garoonka gaar ahaan halka diyaaradaha ay ku ordaan oo ay sheegeen in uu leeyahay dhagxaan iyo jaay badan oo diyaaradaha aan ku ordi karin.

Maamulka Degmada Xudur ee Gobolka Bakool Maareeyaha Garoonka Diyaarada iyo Wakiilada shirkadaha diyaaradaha isticmaala garoonka ayaa siwadajir ah garoonka uga bilaabay howlo lagu nafiidinayo jaayga oo aad ugu batay garoonka iyo dhagxaanta oo meelaha qaar ka soo baxay, si aysan hakad u gelin duulimaadyada shirkadaha diyaaradaha ay ku samaynayaan garoonka oo ah isha ugu muhiimsan Gobolka Bakool.

Howshaan oo socon doonta muddo 2 maalmood ah waxa gebi ahaamba garoonka laga uruurinayaa jaayga iyo dhagxaanta, waxana si ku meel gaar ah loogu shubayaa ciid loogu talagalay iyo waxyaabo kale oo diyaaradaha ku ordi karaan oo aan dhib u keeneynin.

Madaxa wakiilada shirkadaha diyaaradaha degmada Xudur Cali Cabdiraxmaan Karyare iyo Maareeyaha Garoonka diyaaradaha degmada Xudur Cabdullaahi Aadan Xareedow ayaa sheegey in maanta ay ka nadiifinayaan dhagxaanta iyo jaayga, ee ay duuliyeyaasha diyaaradaha kaxeeya cabashada ka keeneen, ayna qorsheynayaan in maalinta beri ah ay gaba gabeyn doonaan howlaha ay ka bilaabeen garoonka.

Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo lahadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegey in garoonka uu yahay mid dabiici ah xili walbana diyaaradaha ay ku degi karaan, qorshihii garoonka lagu dhisi lahaana ay socoto, waxaana uu guddoomiyaha shirkadaha ugu mahadceliyey in wixi caqabado ah oo jira ay la wadaagaan ka maamul ahaana diyaar u yihiin in ay wax ka qabtaaan cabashada.