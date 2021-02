Golaha Amaanka Qaramada Midoobay oo taageeray  maamulka cusub ee Liibiya

Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqay inay taageerayaan maamulka cusub ee Liibiya, waxayna ku baaqeen in si buuxda loo dhaqan geliyo xabad joojintii horay loo gaaray.

Golaha Amniga ayaa soo dhoweeyay doorashada dalkaasi iyo sidii loga qaybgalay Madasha Wadatashiga Siyaasadda Liibiya ee lagu qabtay magaalada Geneva.

Kusimaha Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Liibiya, ayaa sheegay in kormeerayaasha ay yihiin xoog fududeeye u taagan so if bixinta caqabadaha qaswadayaasha.

Wasiirka Arrimaha gudaha ee Xukuumadda lagu dhisay heshiiska Qaranka, Fatxai Baashaqa ayaa caddeeyay in dadka Liibiya, ay u sinayeen madasha wadahadalka siyaasadeed.

Shir jaraa’id oo uu Wasiirka ku qabtay xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Liibiya ee Tripoli ayuu ku sheegay in ay muhiim tahay in xal loo helo xiisaddaha ka taagan dalkiisa, waxuuna muujiyay in uu diyaar u yahay in uu booqdoona gobolada dhaca bariga dalkaasi si loo qeymeeyo hergalinta heshiiskii lagaaray.

Wasiirka ayaa ugu danbeeyn tilmaamay in dowladda hadda jirta ay diyaar u tahay in ay ku wareejiso xukunka dowladda cusub, ayna sii wadi doonto howlaheeda inta ay xukuumadda cusub ka helayso kalsoonida Baarlamaanka.