Golaha Ammaanka oo goor dhow ka shiraya Arrimaha Soomaaliya

Golaha Ammaanka ee qaramada Midoobey ayaa maanta oo Khamiis ah 20 August 2020-ka waxaa la filayaa in goor dhow kulan deg deg deg ah oo la xiriira xaalada Dalka Soomaaliya in ay ku yeeshaan xarunta Qaramada Midoobay ee Magaalada New York ee cariga Mareykanka.

Kulanka ayaa waxaa uu dhici doonaa gelinka dambe ee maanta sida uu qorshuhu yahay, waxaana ka qeyb-galaya Xubnaha Beesha Caalamka,gaar ahaan kuwa Golaha Ammaanka,iyadoo looga hadlayo arrimaha ammaanka iyo doorashooyinka Soomaaliya.

Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in kulanka ka dib ay soo saaraan go’aanno wax tar leh oo xal u noqda Arimaha Dalka Soomaaliya.