Guddiga Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug oo soo saaray Amarro la xiriirta amniga doorashooyinka

Go’aano Amaanka lagu xaqiijinaayo kasoo oo ka kooban 8 qodob ayaa ka soo baxay Guddiga Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug, kuwaa oo ku saabsan in aan hub lagu dhex heysan karin Magalooyinka ay ka dhacayaan Doorashooyinka ee Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb.

Qodobada ay soo sareen Guddiga Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa u dhigan sidan.

1: In Gudiga amniga Galmudug uu mamnuucay dhamaan hubka & Gaadiidka dagalka ee lagu dhex heysto Galmudug, gar ahan magalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.

2: In Shacabka ku nool degaannada Galmudug lagu wargelinayo inay si dhow ula Shaqeyaan laamaha maniga lana soo wadaagaan xogta iyo falalka ka dhanka ah Amniga.

3: laga bilaabo Maanta oo taariikhdu tahay 4/8/2021 in aan wax hub ah lagu dhex qaadan karin Magalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo hadii aan fasax looga heysan laamaha Amniga Galmudug.

4:In la mamnuucay Askari ama Ciidan hubeysan oo Magaalooyinka hubka ku dhex wadan kara, marka laga reebo kuwa loo xilsaaray sugida amniga.

5: In Ciidamada qalabka sida ay ka foojignaadaana inay xabad ka ridaan Gudaha Magalooyinka aan soo xusnay, iyada oo aan lagu gudaneyn wajibad Shaqo.

6: In la laga mamnuucay garoomada Magaalooyinka Galmudug, gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo in laga soo dejiyo hub ama Gaadiid dagaal oo an fsax loo heysan.

7: In aysan jiri karin qof ku dhex heeysan kara Magaalooyinka Galmudug hub, Ciidan ama Agab dagaal oo aan fasax ka haysan Hay’adaha Amniga.

8: In Hay’adaha Amniga ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta Awaamiirta ka soo baxday gudiga Amniga Galmudug.